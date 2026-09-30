Cloud.ru запустил бизнес-юнит по развитию гибридных облачных решений

В Cloud.ru заявили, что у них изменилась работа с корпоративной ИТ-инфраструктурой. Компания начала фокусироваться на выборе оптимальной модели для заказчика, которая бы сочетала инфраструктуру существующего ИТ-ландшафта, частное облако и публичное облако. Самое ценное заказчика остается под полным управлением компании – в своем дата-центре или как раз в частном облаке.