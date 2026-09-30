Cloud.ru запустил бизнес-юнит по развитию гибридных облачных решений
Cloud.ru создал бизнес-юнит по развитию гибридных облачных решений. Его ключевая задача состоит в том, чтобы модернизировать существующие ИТ-инфраструктуры и создавать корпоративные облачные платформы, а также внедрять гибридные сценарии и инфраструктуру для промышленного использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
В Cloud.ru заявили, что у них изменилась работа с корпоративной ИТ-инфраструктурой. Компания начала фокусироваться на выборе оптимальной модели для заказчика, которая бы сочетала инфраструктуру существующего ИТ-ландшафта, частное облако и публичное облако. Самое ценное заказчика остается под полным управлением компании – в своем дата-центре или как раз в частном облаке.
Cloud.ru хочет повысить утилизацию ресурсов, финансовую прозрачность ИТ, стандартизировать инфраструктурные и платформенные сервисы, ускорить предоставления ресурсов и вывода цифровых продуктов, а также создать технологическую основу для масштабного внедрения ИИ. В бизнес-юните для реализации комплексных программ облачной трансформации объединены платформы, продукты, консалтинговая экспертиза, внедрение и эксплуатация.
Заместитель директора центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени Ломоносова Тимофей Воронин заявил, что это перспективное направление и рабочая модель для масштабной цифровизации российского крупного корпоративного бизнеса и госсектора на ближайшие 3–5 лет. По его словам, ни одна системно значимая организация, как органы госвласти, не перенесет свое инфраструктурное ядро, в котором базы данных, биллинг, карточные платформы, персональные данные и медицинская тайна, в публичное облако.
Директор по стратегии и M&A MWS Cloud Кирилл Тиненин отметил, что, по его данным, гибридную инфраструктуру уже используют 53% российских компаний, при этом с ростом масштаба бизнеса востребованность таких решений увеличивается.
Сloud.ru – провайдер облачных и ИИ-технологий. В мае 2022 г. компания вышла из бизнес-экосистемы Сбербанка и с 2023 г. работает под брендом Cloud.ru.