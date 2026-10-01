Минэкономразвития расширило реестр цифровых платформ до 13 сервисов

Минэк также запустил специальную страницу с информацией о реестре. На ней можно найти список платформ, нормативные документы и требования для включения в перечень. Реестр будет обновляться ежегодно до 1 июля, при этом компании смогут подать заявление на включение в него в любое время. По некоторым платформам проверка на соответствие требованиям закона о платформенной экономике и подзаконных актов еще продолжается.