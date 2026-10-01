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Минэкономразвития расширило реестр цифровых платформ до 13 сервисов

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития расширило реестр посреднических цифровых платформ с 12 до 13 сервисов. Об этом сообщил «Яндекс» в своем пресс-релизе.

Минэк также запустил специальную страницу с информацией о реестре. На ней можно найти список платформ, нормативные документы и требования для включения в перечень. Реестр будет обновляться ежегодно до 1 июля, при этом компании смогут подать заявление на включение в него в любое время. По некоторым платформам проверка на соответствие требованиям закона о платформенной экономике и подзаконных актов еще продолжается.

Для российских платформ одним из обязательных условий является среднесуточная аудитория не менее 100 000 пользователей за предыдущий год. Кроме того, сервис должен иметь не менее 10 000 активных партнеров либо обеспечивать сделки общей стоимостью не менее 50 млрд руб. в год.

Реестр цифровых платформ – это государственный перечень крупных онлайн-площадок, которые выступают посредниками между продавцами и покупателями. Такие платформы дают техническую возможность размещать предложения, заключать сделки и проводить оплату. К ним относятся не только маркетплейсы, но и агрегаторы услуг. В список платформ входят Avito, Delivery Club, Joom, Lamoda, «Яндекс Такси» и др.

16 июля Минэкономразвития сформировало предварительный перечень платформ, планируемых к включению в реестр. Тогда в список вошли 12 сервисов. Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что целью перечня является защита прав продавцов и покупателей. Первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников, в свою очередь, сообщил, что созданию предварительного перечня платформ предшествовала масштабная подготовительная работа.

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