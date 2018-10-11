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Наукоемкие технологии
При запуске «Союза» с новым экипажем МКС произошла авария. Онлайн-трансляция
Экипаж «Союза» приземлился, все живы, заявил директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин
11 октября
12:09
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