Технологии / Телекоммуникации Усманов на закрытой вечеринке «Мегафона» рассказал о мире будущего По словам бизнесмена, молодежь «забирает» у него бизнес {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 25.05.18