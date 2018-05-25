Технологии / Телекоммуникации

Усманов на закрытой вечеринке «Мегафона» рассказал о мире будущего

По словам бизнесмена, молодежь «забирает» у него бизнес

25.05.18
Комментарии  ()
saptsev
11:32 25.05.2018
А чегой то он из своего Монтре приперся нас жизни учить???И о какой молодежи он говорит???Которая еще из России не сбежала благодаря его стараниям???Правильно написали : ШУТНИК. но херовый...Не зря отсидел в колонии 5 лет....
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