Легковые автомобили

Datsun может начать экспорт автомобилей из России в Африку

Рассматриваются страны с правосторонним движением и растущим средним классом
Datsun уже продает свои автомобили в ЮАР, Намибии, Лесото и Замбии
Datsun уже продает свои автомобили в ЮАР, Намибии, Лесото и Замбии
datsun.com

Datsun может начать экспорт автомобилей, собранных в России, в африканские страны, рассказал «Ведомостям» Винсент Кобе, вице-президент Nissan и руководитель марки Datsun. «Увеличить число экспортных рынков возможно – это могут быть страны с правосторонним движением и схожими требованиями регуляторов, – говорит Кобе. – Например, в Африке – мы изучаем несколько стран, и в некоторые из них, кажется, экспорт начать вполне реально. Решение может быть принято в ближайшие месяцы».

«В этих странах должен быть растущий средний класс, который способен покупать машины, и надежный партнер-импортер, – продолжает Кобе. – Ливан – отличный пример такого бизнес-кейса. Но этот кейс стал успешен в том числе и благодаря помощи российского правительства в логистике».

Впервые за три года вырос импорт легковых автомобилей в Россию – в августе. Причина в том, что поставки резко увеличила группа Toyota
Импорт легковых автомобилей в Россию в августе вырос впервые за три года
Группа Toyota резко нарастила поставки машин в Россию

На африканском континенте Datsun уже продает свои автомобили в ЮАР, Намибии, Лесото и Замбии, но там движение левостороннее, и машины поставляются из Индии.

За последний финансовый год (с апреля по апрель) было продано около 85 000 автомобилей Datsun. «Динамика продаж этого года такова, что мы надеемся реализовать 110 000 – 120 000 машин», – говорит Кобе. Россия была крупнейшим рынком Datsun, но теперь она на третьем месте – ее опередили Индия и Индонезия. «Общие продажи выросли в первую очередь благодаря Индии, которая растет очень хорошо, мы представили там третью модель, – говорит руководитель Datsun. – Продажи в Индонезии демонстрируют умеренный рост – на этом рынке Datsun имеет давнюю историю, там мы представили очень привлекательный продукт в растущем сегменте. В России, хочется верить, мы в середине тоннеля. В ЮАР ситуация очень тяжелая – экономика в рецессии».

На этих четырех основных рынках у Datsun более 420 дилеров. Компания постепенно расширяет географию продаж, сегодня Datsun продаются уже более чем в 10 странах: помимо четырех основных рынков это также Ливан, Белоруссия, Казахстан, Непал, Шри-Ланка, Намибия, Лесото, Замбия, Маврикий.

В России Datsun продолжает изучать возможности расширения модельного ряда, но решение о новых инвестициях, то есть о запуске в производство третьей модели, и о том, какая именно будет эта модель, будет принято только после того, как рынок начнет демонстрировать признаки восстановления, сказал Кобе.

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