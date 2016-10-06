«Соллерс» и группа ГАЗ вслед за «АвтоВАЗом» решили организовать сборку автомобилей в Казахстане

«Соллерс» рассчитывает до конца 2016 г. организовать промышленную сборку полного модельного ряда легковых и легких коммерческих автомобилей «УАЗ» в Казахстане, рассказал «Ведомостям» представитель российского автоконцерна. По его словам, это будет контрактная сборка, сейчас завершаются переговоры с местным производственным партнером (его имя не раскрывается). После начала выпуска в Казахстане поставки готовых автомобилей в эту страну из России прекратятся, продолжает собеседник. Организация местной сборки нужна, чтобы повысить конкурентоспособность на казахстанском рынке, объясняет представитель «Соллерса». В начале 2016 г. в этой стране были введены утилизационный и регистрационный сборы на готовые автомобили (на машинокомплекты не распространяются), что привело к удорожанию машин – на отдельные модели «УАЗ» цены выросли на 200 000 руб.

Объемы сборки «УАЗов» в Казахстане будут зависеть от спроса на рынке, продолжает собеседник «Ведомостей». По его словам, компания хочет вернуться к продажам, которые были в предыдущие годы, а затем планомерно их увеличивать. В 2015 г. в Казахстане официальными дилерами было продано 3815 автомобилей «УАЗ» – на 10% меньше, чем годом ранее, гласят данные Ассоциации казахстанского автобизнеса. Рынок сократился на 40,4% до 97 446 шт.

О желании собирать в Казахстане основной модельный ряд заявила и группа ГАЗ. С 2017 г. на мощностях казахстанского «СемАЗа» из российских машинокомплектов будут выпускаться «Газель Next», «Газон Next», «Газель бизнес», «Урал Next», автобусы разных классов. Ранее здесь выпускался только «Урал-4320». «Организация сборки позволит увеличить наше присутствие в Казахстане», – приводятся в сообщении группы ГАЗ слова ее президента Вадима Сорокина. Не исключал расширения модельного ряда, выпускаемого в Казахстане, и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. Но первым, кто из-за введенных в Казахстане сборов на готовые автомобили отказался от поставок готовых машин в пользу их сборки, был «АвтоВАЗ». До 2016 г. он выпускал на мощностях «Азия авто» только Lada 4 x 4, летом текущего года к нему добавились Granta, Kalina, Priora, на очереди Largus, Vesta и Xray.

У группы Nissan и Ford Sollers планов организации сборки в этой стране из российских машинокомплектов нет. Представитель Renault лишь заметил: «Экспорт из России является для нас стратегически важным направлением, занимая 12% от общего объема производства, и Казахстан по-прежнему крупнейший экспортный рынок для нас». Организовывать локальную сборку выгодно при больших объемах продаж, поэтому такие проекты прежде всего интересны «АвтоВАЗу», ГАЗу и УАЗу, комментирует исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Продажи в Казахстане сокращаются, но это временно, а страна остается главным экспортным рынком для российского автопрома, добавляет он.