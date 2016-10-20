Nissan присоединил Mitsubishi

Альянс Renault-Nissan, в который теперь войдет еще одна японская компания, станет одним из крупнейших игроков автопрома

Nissan Motor завершил сделку по приобретению 34% доли в автопроизводителе Mitsubishi Motors Corporation (MMC) стал его крупнейшим акционером, объявили компании. MMC провела эмиссию на 237 млрд йен ($2,29 млрд, 506 млн акций), который были выкуплены Nissan Motor.

Mitsubishi Motors присоединился к альянсу Renault-Nissan, став его полноправным членом, сказали компании. MMC получит стратегическую, операционную и кадровую поддержку от Nissan, сделка открывает путь для взаимодействия в целях повышения рентабельности и прибыльности для акционеров, сказали компании.

Президент и гендиректор Nissan Карлос Гон возглавит совет директоров Mitsubishi Motors (он также руководит Renault). Также в совет директоров MMC войдут еще три менеджера Nissan. Назначения вступят в силу 14 декабря. Исполнительный вице-президент Nissan Тревор Манн станет главным операционным директором MMC. В его прямом подчинении будет находится директор по глобальному контролю за рисками, сообщила компания, не назвав номинантов на новую позицию.

Прежний председатель совета директоров и президент Осаму Масуко займет должность гендиректора MMC, хотя ранее он планировал уйти в отставку после смены основного акционера компании. Масуко хотел покинуть должность, взяв на себя ответственность за обман с данными расхода топлива машинами Mitsubishi. Его попросил остаться в компании Гон, который сообщил об этом на пресс-конференции.

«Расширенный альянс станет одной из крупнейших автомобильных групп в мире с годовым объемом продаж 10 млн единиц в 2016 финансовом году» сказал Гон. - Уверен, это принесет пользу всем заинтересованным сторонам». «Nissan поможет нашей компании восстановить доверие клиентов», сказал Масуко.

В апреле этого года компания призналась в намеренном занижении показателей расхода топлива в микролитражных автомобилях для японского рынка. Спустя неделю Mitsubishi добавила, что неправильно определяла показатели расхода топлива автомобилей для внутреннего рынка четверть века – как минимум с 1991 г. Из-за скандала капитализация компании рухнула на 45%, в отставку ушел президент и операционный директор компании Тетсуро Айкава. По оценкам аналитиков, Mitsubishi придется потратить около $1 млрд только на компенсации покупателям в Японии и возврат налоговых льгот и накладные расходы.

Три крупнейших институциональных акционера MMC - Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Corporation и банк Tokyo-Mitsubishi UFJ - приветствовали инвестиции Nissan и заявили о поддержке кандидатов в совет директоров. Три этих акционера вместе с Nissan будут держателями более 51% уставного капитала MMC.

Nissan и MMC, которые до этого пять лет сотрудничали в выпуске микролитражек, запускают программу синергии. Компании собираются получить выгоду от совместных закупок комплектующих, общих платформ для автомобилей и технологий, совместного использования заводов, совмещения операций финансирования продаж и углубления локализации и присутствия на глобальных рынках развитых и развивающихся стран.

Альянс с Nissan принесет MMC 25 млрд иен ($ 241 млн, или 1 п. п. операционной маржи) синергического эффекта в 2017 финансовом году, и 40 млрд йен ($ 386,6 млн, 2 п.п.) в 2018 г. , сказал Масуко. Nissan ожидает выгоды от синергии 24 млрд йен ($232 млн) на первый год после объединения и 60 млрд ($ 580 млн) на последующий, сказал Гон. «Со временем мы разовьем гораздо большую синергию,» пообещал Гон на совместной конференции с Масуко. «Сегодня мы видим только фрукт, висящий низко на дереве».

Создание альянса Renault-Nissan-Mitsubishi сделает его одной из четырех крупнейших по объемам продаж автомобильных групп мира, вместе с Toyota Motor, Volkswagen Group и General Motors. Слияние даст толчок отрасли в электрификации силовых приводов и технологиях автономного управления, позволив меньшим по размеру автопроизводителям догнать более крупных конкурентов, разделив затраты на разработку и внедрение. Недавний пример из той же области - переговоры Suzuki Motor об формировании альянса с Toyota, напоминает Bloomberg.

Новый альянс дает большие возможности для сотрудничества, в том числе российским предприятиям групп, считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям автомобильной промышленности Deloitte Татьяна Кофанова. Возможности использовать общую базу поставщиков компонентов позволят в будущем достигнуть большей локализации производства, что обеспечит конкурентное преимущество MMC и Renault-Nissan. Объединение может также быть полезным для получения государственной поддержки. Ее новые формы, например СПИК (специальный инвестиционный контракт) требует существенного уровня инвестиций - около 750 млн руб.

В MMC работают 30 000 сотрудников. У компании есть производственные мощности в Японии, Таиланде, Китае, Филиппинах и России. Объем продаж в мире в 2015 финансовом году составил 1,05 млн единиц. Оборот MMC за 2015 финансовый год составил 2,28 трлн иен ($21,9 млрд), чистая прибыль - 89,1 млрд иен ($861 млн), согласно данным компании.