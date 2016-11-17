«Камаз» возобновляет поставки техники на Кубу

«Камаз» поставит на Кубу 2400 единиц автотехники, первая партия поступит в конце ноября, сообщила компания. Заказчик – правительство Кубы, уточнил «Ведомостям» представитель «Камаза», но сумму контракта не раскрыл. По его словам, вся техника будет поставлена в течение нескольких месяцев в 2016–2017 гг.

Кредитование и страхование по контракту осуществляет Российский экспортный центр (РЭЦ), говорится в сообщении «Камаза». Представитель РЭЦа подтвердил это. О том, что «Камаз» намерен вернуться на кубинский рынок спустя три года, стало известно весной, но сколько техники будет поставлено, не раскрывалось. Представитель «Камаза» рассказал, что завод может организовать на Кубе сборку грузовиков мощностью на первом этапе 1000 шт. в год. От этого компания не отказывается, но вопрос сейчас не обсуждается, говорит представитель.

Большая часть автотехники, которая будет отправлена на Кубу (примерно 70%), – это грузовики, остальное – прицепы, поясняет представитель «Камаза». Получается, на Кубу будет поставлено около 1700 грузовиков. Для «Камаза» это очень крупный контракт: в 2015 г. за рубеж было поставлено 6600 грузовиков, план на 2016 г. – около 7000 шт. Поставки увеличат местный рынок в 2–3 раза. По данным OICA, в 2015 г. на кубинском рынке было продано 500 коммерческих автомобилей, в первом полугодии 2016 г. – 300 шт.

На Кубу будут поставлены грузовики традиционного модельного ряда, рассказал представитель (завод также выпускает машины нового поколения с кабинами и узлами Daimler). В России такие грузовики стоят более 2 млн руб., а прицепы – около 1 млн руб. Получается, общая сумма контракта при прочих равных может составлять более 4 млрд руб. Помимо машин и прицепов компания поставит запчасти, сервисное оборудование. Для сравнения: выручка «Камаза» по МСФО за 10 месяцев 2016 г. составила 91 млрд руб.

План общего экспорта грузовиков в 2016 г. остается неизменным, говорит представитель «Камаза». То, что экспорт ожидается на уровне 2015 г., несмотря на крупный кубинский контракт, он объяснил замещением поставок в страны СНГ (прежде всего в Казахстан, где рынок вполовину сократился) дальним зарубежьем. Бизнес-план автоконцерна на 2017 г. пока не утвержден. Гендиректор «Камаза» Сергей Когогин ранее говорил, что экспорт в 2017 г., по предварительной оценке, может увеличиться на 10–15%.

«Камаз», как и другие российские автоконцерны, развивает экспорт из-за сильно сократившегося в последние годы российского рынка. К примеру, в России в первом полугодии 2016 г. было продано 70 996 коммерческих автомобилей, а в первом полугодии 2012 г. – 186 119 шт., гласят данные OICA. На поддержку экспорта продукции автопрома в 2017–2019 гг. правительство может выделить около 34 млрд руб.