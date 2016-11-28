Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4212 от 28.11.2016 под заголовком: Обновление будущего

Программа обновления автопарка сохранится до апреля 2017 года

Но Минпромторг не отказывается от использования узкосегментированных программ поддержки спроса
Программа обновления автопарка может сохраниться как минимум в I квартале 2017 г., обещает Минпромторг
Программа обновления автопарка может сохраниться как минимум в I квартале 2017 г., обещает Минпромторг
Е. Разумный / Ведомости

В первой половине 2017 г., как минимум в I квартале, мы должны будем сохранить уже хорошо зарекомендовавшую себя форму в части утилизации и trade-in в комбинации с теми формами, которые мы хотим внедрить в следующем году: программы «Первый автомобиль», «Автомобиль для многодетной семьи», «Русский тягач» и т. д.», – сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров (его слова приводит ТАСС). Размер поддержки на следующий год (планировалось более 60 млрд руб. – «Ведомости») и ее формат почти согласованы, добавил министр. Ранее чиновники говорили, что в 2017 г. могут продолжить программы льготного автолизинга и автокредитования, субсидирование закупки газомоторной техники, поддержку экспорта автомобилей и автокомпонентов и проч.

Производство легковых автомобилей вырастет на 7% в 2017 году

С помощью господдержки правительство хочет как минимум остановить падение рынка. Он сокращается с 2013 г. и за это время сузился вдвое, автозаводы в среднем загружены на 40%. Программа обновления автопарка – основная мера (для нее требуется более 22 млрд руб.). Она позволяет получить скидку на новый автомобиль в обмен на сдачу старой машины в утилизацию или по схеме trade-in. Государство субсидирует скидку автопроизводителям (40 000–50 000 руб. в легковом сегменте в зависимости от схемы продажи). В 2017 г. эту программу могут заменить несколько узкосегментированных, скидка по которым предоставляется без использования схем утилизации и trade-in. Это позволило бы привлечь новых покупателей, уверен сотрудник одного из автоконцернов. Утилизация уже не дает такого эффекта, как раньше, – кто хотел, избавились от автохлама, а trade-in усиливает конкуренцию подержанных машин с новыми, поясняет он. Продолжение программы обновления парка в начале 2017 г., скорее всего, будет переходным этапом, думает он.

В 2017 г. может увеличиться бюджетное финансирование некоторых программ поддержки автопрома, но их общее число сократится
Господдержка автопрома увеличится
В 2017 году может увеличиться бюджетное финансирование некоторых программ поддержки автопрома, но их общее число сократится

Переход к новой системе выгоден отечественным маркам бюджетного и среднего ценовых сегментов (Lada и «УАЗ»), говорит сотрудник другого автоконцерна. Для легковых машин предполагалось установить ограничение по цене – около 800 000 руб., что отсекло бы от программ значительную часть иномарок, поясняет он. В среднем иномарки дороже отечественных автомобилей почти втрое – 1,58 млн руб., по данным «Автостата». Как минимум в трех из шести новых программ может появиться ограничение по стоимости, сообщало и Reuters со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова.

Кризис в автопроме будет длиться долго

«Мы за любые формы господдержки, – говорит представитель Kia. – Сохранение программы обновления автопарка – это отличные новости, поскольку эта программа (особенно trade-in) обеспечивает 20–25% продаж нашего бестселлера Kia Rio». Renault считает инициативы правительства по поддержке отрасли важным фактором для развития рынка, говорит представитель компании. Другие автоконцерны, опрошенные «Ведомостями», на вопросы не ответили.

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