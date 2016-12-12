«АвтоВАЗ» локализовал в Казахстане выпуск всех основных моделей

В 2017 г. в Казахстане на мощностях «Азия авто» будет выпущено около 10 000 автомобилей Lada, включая 4000–5000 седанов Vesta и высоких хетчбэков Xray, рассказал президент компании Ерик Сагымбаев (его слова приводит сайт kolesa.ru). Для сравнения: за 10 месяцев в Казахстане на различных площадках было произведено 9129 машин разных классов и брендов.

Представитель «АвтоВАЗа» не стал комментировать слова Сагымбаева. По итогам 10 месяцев в Казахстане официальными дилерами было продано 6578 автомобилей Lada, по данным союза «Казавтопром». Марка занимает первое место, в топ-3 – Toyota и Renault (см. график). Всего был продан 34 581 легковой и легкий коммерческий автомобиль (-58%), на импорт пришлось 76%.

В 2015 г. «АвтоВАЗ» произвел 537 371 автомобиль и сборочный комплект (-15%, из них более 120 420 шт. – для альянса Renault-Nissan), в том числе 31 365 были экспортированы (снижение почти в 1,8 раза – прежде всего из-за падения рынка Казахстана), указано в годовом отчете концерна. Директор «Lada Ижевск» Михаил Рябов весной говорил, что в 2016 г. может быть поставлено за рубеж около 50 000 шт. Экспортная выручка «АвтоВАЗа» за девять месяцев сократилась на 45% до 4,27 млрд руб., следует из квартального отчета. Ранее президент «АвтоВАЗа» Николя Мор говорил, что в 2017 г. экспорт планируется увеличить на 50%. План актуален, подтвердил представитель компании.

Автомобили Lada выпускаются в Казахстане из российских машинокомплектов – «АвтоВАЗ» прекратил поставки готовых автомобилей после введения в 2016 г. утилизационного сбора и расширил модельный ряд собираемых на месте машин. К внедорожнику Lada 4x4 добавились седан Granta и универсал Kalina. А в пятницу начался выпуск еще четырех моделей Lada – Vesta, Xray, универсала Largus и лифтбэка Granta. Теперь в Казахстане локализован выпуск основного модельного ряда Lada, резюмирует представитель «АвтоВАЗа».

Другие автоконцерны – УАЗ, группа ГАЗ – тоже начинают поставки машинокомплектов в Казахстан из-за утилизационного сбора. «Камаз», по словам его гендиректора Сергея Когогина, также будет увеличивать модельный ряд, выпускаемый в Казахстане, но полностью отказываться от поставок готовых автомобилей не планирует.

В будущем автомобили Lada будут выпускаться в Казахстане на автозаводе полного цикла мощностью 120 000 машин, который строят группа «Азия авто – бипэк авто» и «АвтоВАЗ». Проект был анонсирован еще в 2011 г. Запуск первой очереди мощностью 60 000 машин и стоимостью $380 млн намечен на 2018 г. Здесь будет выпускаться 3–4 модели Lada, сказал представитель «АвтоВАЗа».