Власти Калифорнии хотят остановить самоуправляемые автомобили Uber

Автомобильный регулятор Калифорнии (DMV) в среду потребовал от Uber прекратить публичные испытания самоуправляемых автомобилей спустя лишь несколько часов после их начала. Главный юрисконсульт DMV Брайан Сублет в письме Uber назвал тесты «незаконными», поскольку компания не получила такое же разрешение, как конкуренты, включая Alphabet, Tesla, General Motors и Volkswagen. Также он пригрозил подать в суд, если компания немедленно не сделает это и не обратится за разрешением.

DMV не стал подробно разъяснять, какие юридические последствия могут грозить компании. Uber не ответила на комментарий по поводу письма регулятора и того, выполнит ли она его требования. Ранее она настаивала, что ей не требуется разрешение для тестирования перевозящих пассажиров самоуправляемых автомобилей, поскольку на водительском сиденье всегда находятся ее сотрудники и контролируют автомобили.

Чуть ранее Uber уже успела попасть в неловкую ситуацию из-за тестов. В интернете появилась запись, как в Сан-Франциско один из ее самоуправляемых автомобилей пересек пешеходный переход, проехав на красный свет. Но Uber заявила, что в тот момент автомобилем управлял водитель и в нем не было пассажиров. «Инцидент произошел по вине водителя. Вот почему мы уверены, что дороги станут намного безопаснее благодаря самоуправляемым автомобилям Uber», - заявил Bloomberg представитель компании.

На дорогах в мире ежегодно гибнут 1,2 млн человек, и многие технологические компании и автопроизводители хотят снизить это число. Но Uber выбрала необычный подход в Калифорнии. Перед запуском тестов Энтони Левандовски, отвечающий за разработку самоуправляемых автомобилей Uber, пожаловался, что более строгие по сравнению с некоторыми другими штатами требования властей Калифорнии могут «замедлить инновации». Поэтому он заявил, что компании не требуется разрешение, ведь ее автомобили «самоуправляемые», а не полностью «автономные»: «Наша технология не способна управлять автомобилем без человеческого надзора или активного физического контроля».

Решение Uber провести тесты в Калифорнии может быть тактическим ходом, направленным против регулирования отрасли на уровне штатов. Ранее в этом году администрация президента США Барака Обамы обнародовала предложения, как можно регулировать самоуправляемые автомобили на федеральном уровне, что позволило бы избежать сложной системы требований различных штатов. Но необходимо еще принять соответствующий закон.

Впервые Uber начала тестировать самоуправляемые автомобили в сентябре в Питтсбурге, где не нужно разрешение регуляторов. Но власти Пенсильвании отметили, что оно может потребоваться, если будут приняты предлагаемые правила.

Гендиректор Uber Трэвис Каланик утверждает, что компании крайне важно разрабатывать технологии искусственного интеллекта и робототехнику, используемые в самоуправляемых автомобилях. В этом она конкурирует как с автопроизводителями, включая GM, которая в этом году инвестировала в ее конкурента Lyft, так и с технологическими компаниями из Кремниевой долины. Возможно, Google, несмотря на крупные инвестиции в Uber, – это ее главный конкурент в этой области. На этой неделе занимающееся самоуправляемыми автомобилями подразделение Google стало отдельной компанией и получило название Waymo.

Перевел Алексей Невельский