Uber запустил в Питтсбурге 14 самоуправляемых такси

C 14 сентября Uber запускает в Питтсбурге услугу по вызову самоуправляемого такси, сообщает Tech Crunch. У компании 14 таких машин. На первом этапе прокатиться на них смогут не все, а только постоянные клиенты, получившие специальное приглашение от Uber. Услуга запущена через полтора года после того, как компания наняла десятки специалистов по робототехнике из университета Карнеги-Меллон для разработки этой технологии. Первые пробные поездки на «автопилоте» уже совершили журналисты из примерно 50 СМИ. Корреспондент Tech Crunch отмечает, что на данном этапе речь идет явно не о массовой услуге, а о продолжении испытаний.

Системой самоуправления оснащены Ford Fusion, в дальнейшем Uber предполагает испробовать ее на сотне Volvo. В систему, в частности, входят радары, камеры и система GPS. В каждом автомобиле за рулем сидят водитель, который следит за происходящим и должен перехватывать управление в трудных ситуациях, и инженер, который составляет отчет о поездке. Законодательство Пенсильвании разрешает поездки таких машин только при условии, что в них находится квалифицированный водитель. Вывести машину из автономного режима можно нажатием специальной кнопки на панели, поворотом руля и нажатием тормоза или педали скорости. Через полгода компания планирует оставить в салоне только одного инженера. В перспективе возможен полный отказ от человека-водителя, а следить за машинами будет дистанционный центр, с которым сможет связаться пассажир.

Пока самоуправляемые машины ездят по нескольким районам Питтсбурга, через несколько недель Uber планирует расширить эту зону до городского аэропорта.

Среди проблем, которые могут возникнуть на пути массового внедрения новой технологии, Tech Crunch отмечает еще не исследованную реакцию автопилота на участников движения, которые нарушают правила, и на непредвиденные ситуации. Также проблемы могут возникнуть из-за смены климатических условий: если в Кремниевой долине автомобили Google редко попадают под дождь, то в Питтсбурге выражены все четыре времени года. Наконец, неясно, понравится ли эта технология водителям Uber.