Легковые автомобили

«УАЗ Патриот» в версии World of Tanks будет дороже обычной модели

Автомобиль стилизован под популярную компьютерную игру
Каждому покупателю «УАЗ Патриот» World of Tanks Edition в качестве подарка в игре World of Tanks обещаны танк КВ-5 и 180 дней премиум-аккаунта
Каждому покупателю «УАЗ Патриот» World of Tanks Edition в качестве подарка в игре World of Tanks обещаны танк КВ-5 и 180 дней премиум-аккаунта
Sollers

«УАЗ Патриот» в специальной версии World of Tanks Edition получил ценник - 1 149 000 руб., сообщил в среду автопроизводитель. Спецверсия выпущена совместно с компанией Wargaming. Автомобиль отличается от «обычных» машин оригинальным интерьером с кожаной отделкой цвета «коньяк» и фирменной идентификацией в стиле World of Tanks. При включении зажигания на экране мультимедиа-системы загораются логотип игры и фирменное приветствие. На двери багажного отделения автомобиля размещен шильд World of Tanks.

Машина предлагается в топовой комплектации «Стиль», в которую входят новое мультифункциональное рулевое колесо, климат-контроль, система ESP, сенсорный экран с мультимедийной и навигационной системами, камера заднего вида с передними и задними датчиками парковки, подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса, электроподогрев лобового стекла.

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«Оригинальную внешность автомобиля можно будет подчеркнуть специальными легкосплавными дисками 18 дюймов, отличающимися эффектным дизайном, а также внешним тюнингом с изображением советских танков, которые будут доступны как опции для заказа покупателей в официальных дилерских центрах УАЗа», - говорится в сообщении компании. Каждому покупателю «УАЗ Патриот» World of Tanks Edition в качестве подарка в игре World of Tanks обещаны танк КВ-5 и 180 дней премиум-аккаунта.

Для сравнения: «обычный» «УАЗ Патриот» (обновленная модель) стоит от 809 000 руб., а в комплектации «Стиль» - 1 030 000 руб. (без дополнительного оборудования).

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«УАЗ Патриот» в специальной версии World of Tanks получил ценник - 1 149 000 руб., сообщил в среду автопроизводитель. Спецверсия выпущена совместно с компанией Wargaming. Логотип на решетке радиатора остался прежним
Sollers
«УАЗ Патриот» в специальной версии World of Tanks получил ценник - 1 149 000 руб., сообщил в среду автопроизводитель. Спецверсия выпущена совместно с компанией Wargaming. Логотип на решетке радиатора остался прежним
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На двери багажного отделения автомобиля размещен шильд World of Tanks
Sollers
На двери багажного отделения автомобиля размещен шильд World of Tanks
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Автомобиль отличается от «обычных» машин оригинальным интерьером с кожаной отделкой цвета «коньяк» и фирменной идентификацией в стиле World of Tanks
Sollers
Автомобиль отличается от «обычных» машин оригинальным интерьером с кожаной отделкой цвета «коньяк» и фирменной идентификацией в стиле World of Tanks
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При включении зажигания на экране мультимедиа-системы загораются логотип игры и фирменное приветствие
Sollers
При включении зажигания на экране мультимедиа-системы загораются логотип игры и фирменное приветствие
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Машина предлагается в топовой комплектации «Стиль», в которую входят новое мультифункциональное рулевое колесо, климат-контроль, система ESP, сенсорный экран с мультимедийной и навигационной системами, камера заднего вида с передними и задними датчиками парковки, подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса, электроподогрев лобового стекла
Sollers
Машина предлагается в топовой комплектации «Стиль», в которую входят новое мультифункциональное рулевое колесо, климат-контроль, система ESP, сенсорный экран с мультимедийной и навигационной системами, камера заднего вида с передними и задними датчиками парковки, подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса, электроподогрев лобового стекла
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«Оригинальную внешность автомобиля можно будет подчеркнуть специальными легкосплавными дисками 18 дюймов, отличающимися эффектным дизайном, а также внешним тюнингом с изображением советских танков, которые будут доступны как опции для заказа покупателей в официальных дилерских центрах УАЗа», - говорится в сообщении компании
Sollers
«Оригинальную внешность автомобиля можно будет подчеркнуть специальными легкосплавными дисками 18 дюймов, отличающимися эффектным дизайном, а также внешним тюнингом с изображением советских танков, которые будут доступны как опции для заказа покупателей в официальных дилерских центрах УАЗа», - говорится в сообщении компании
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Каждому покупателю «УАЗ Патриот» World of Tanks Edition в качестве подарка в игре World of Tanks обещаны танк КВ-5 и 180 дней премиум-аккаунта
Sollers
Каждому покупателю «УАЗ Патриот» World of Tanks Edition в качестве подарка в игре World of Tanks обещаны танк КВ-5 и 180 дней премиум-аккаунта
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«Обычный» «УАЗ Патриот» (обновленная модель) стоит от 809 000 руб., а в комплектации «Стиль» - 1 030 000 руб. (без дополнительного оборудования)
Sollers
«Обычный» «УАЗ Патриот» (обновленная модель) стоит от 809 000 руб., а в комплектации «Стиль» - 1 030 000 руб. (без дополнительного оборудования)
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По итогам 11 месяцев 2016 г. в России было продано 42 939 автомобилей УАЗ, включая 17 023 «Патриотов», следует из данных АЕБ
Sollers
По итогам 11 месяцев 2016 г. в России было продано 42 939 автомобилей УАЗ, включая 17 023 «Патриотов», следует из данных АЕБ
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Продажи марки выросли на 1%, в то время как весь российский рынок легковых автомобилей и LCV за январь - ноябрь сократился на 12%
Sollers
Продажи марки выросли на 1%, в то время как весь российский рынок легковых автомобилей и LCV за январь - ноябрь сократился на 12%
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На продажах автомобилей УАЗа появление такой версии мало отразится, поскольку машина предлагается в максимальной комплектации - это больше имиджевая акция, комментирует топ-менеджер одной из дилерских компаний УАЗа. По итогам 11 месяцев 2016 г. в России было продано 42 939 автомобилей УАЗ, включая 17 023 «Патриотов», гласят данные АЕБ. Продажи марки выросли на 1%, в то время как весь российский рынок легковых автомобилей и LCV за январь - ноябрь сократился на 12%.

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