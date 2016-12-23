«АвтоВАЗ» сорвал план из-за поставщиков

«АвтоВАЗ» мог бы в этом году произвести примерно на 2,4% больше машин, но не смог этого сделать. Компании не хватило комплектующих – подвели поставщики

«АвтоВАЗ» мог бы произвести в этом году примерно на 10 000 машин больше. Но из-за перебоев в поставках комплектующих приходилось менять режим работы линий конвейера вплоть до приостановки, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух компаний – контрагентов автоконцерна. По их словам, такую цифру назвали менеджеры «АвтоВАЗа» на конференции поставщиков, состоявшейся 21 декабря. Она включает в себя и некомплект – машины, требующие досборки перед отправкой дилерам, добавляет один из собеседников. Имена проштрафившихся поставщиков на конференции не были объявлены, говорят источники «Ведомостей».

О срыве поставок комплектующих говорил 21 декабря и президент «АвтоВАЗа» Николя Мор, но деталей не называл. Не стал этого делать и представитель «АвтоВАЗа». Он лишь уверил, что ситуация «практически не отразилась на доступности автомобилей в дилерской сети».

В особенно сильном дефиците были Lada Largus – завод не мог удовлетворить заявки дилеров, рассказывали они «Ведомостям». Проблема разрешилась только осенью. Сейчас в целом дефицита нет, замечает топ-менеджер дилерской компании «АвтоВАЗа».

В прошлом году «АвтоВАЗ» произвел 537 371 машину и машинокомплект. План на 2016 г. представитель автоконцерна не раскрывает. Мор в конце августа говорил о планируемом производстве 416 000 машин всех брендов (Lada, Renault, Nissan, Datsun). При таких объемах 10 000 машин – это 2,4%. Это не критично, но болезненно, сказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Ведь «АвтоВАЗ» из-за низкого спроса на домашнем рынке и девальвации рубля терпит убытки. За девять месяцев чистый убыток по МСФО составил 34 млрд руб. при выручке в 130,5 млрд руб.

С 2013 г. продажи Lada в России падали вслед за рынком и вернулись к росту лишь несколько месяцев назад. Из-за снизившихся заказов проблемы испытывают и производители автокомпонентов. Недавно автоконцерн изменил подход в работе с поставщиками, говорит один из его контрагентов. «АвтоВАЗ» будет стимулировать партнеров сохранять ритмичность поставок за счет возможности попасть в список поставщиков перспективных моделей Lada. В 2017 г. появятся, например, универсал Vesta и его кросс-версия. Еще один стимул – возможность перехода от годичных контрактов к трехлетним, сказал другой контрагент «АвтоВАЗа».