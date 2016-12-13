«АвтоВАЗ» уйдет на каникулы с 20 декабря

«АвтоВАЗ» с 20 декабря может приостановить производство автомобилей в Тольятти – завод уйдет на зимние каникулы, рассказал «Ведомостям» представитель компании. К этому времени, как ожидается, будет выполнен производственный план декабря, а имеющиеся складские запасы обеспечат автомобилями дилерские центры, пояснил он. По его словам, зимние каникулы могут начаться на несколько дней раньше, окончательного решения еще нет, но выпуск машин точно возобновится 9 января. За это время помимо прочего будет завершен перенос трехдверной Lada 4x4 из отдельного корпуса на основную линию конвейера, где выпускаются пятидверные Lada 4x4 и автомобили Priora, говорит представитель «АвтоВАЗа». Это оптимизирует процесс сборки и окраски автомобилей семейства Lada 4x4.

«АвтоВАЗ» работает в режиме четырехдневной недели. Дни простоя, точное количество которых пока непонятно, будут оплачены в размере 2/3 от зарплаты, замечает человек, близкий к компании.

Завод «Lada Ижевск» (работает полную неделю) уйдет на каникулы с 23 декабря по 8 января, сказал в понедельник его гендиректор Михаил Рябов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в этот период предприятие будет в том числе готовиться к производству новинок – универсала Lada Vesta и его cross-версии.

Год назад зимний отпуск на «АвтоВАЗе» длился с 1 по 17 января, но выпуск машин был приостановлен раньше. После новогодних праздников предприятие уходило в корпоративный отпуск. В этот раз решено эти дни перенести на майские праздники, поясняет представитель «АвтоВАЗа». В январе традиционно низкий спрос на автомобили, комментирует исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Но в этот раз новогодние каникулы в России короче, видимо, поэтому предприятие и хочет раньше возобновить выпуск машин, размышляет он. Тем более что продажи Lada в России растут уже несколько месяцев подряд, напоминает он. Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей немного вырос впервые за последние два года только в ноябре 2016 г., по данным АЕБ.

Впрочем, текущие продажи в России (с 2013 г. рынок сократился вдвое) пока не обеспечивают нормальную загрузку мощностей «АвтоВАЗа» – этим объясняется то, что завод уйдет на каникулы раньше Нового года, продолжает Удалов. Например, в 2015 г. при мощности около 1 млн машин в год «АвтоВАЗ» выпустил 537 371 машину и машинокомплект, указано в его годовом отчете. В 2016 г. автоконцерн может произвести 416 000 автомобилей Lada и брендов альянса Renault-Nissan (контролирует российский автоконцерн), говорил в конце августа президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. Актуальный план представитель не раскрыл. В этом году в портфель заказов «АвтоВАЗа» добавился контракт на выпуск сваренных и окрашенных кузовов для выпуска Renault Logan на мощностях алжирского завода Renault Algerie Production (СП группы Renault и правительства Алжира).