Котировки Renault упали на новости о новом дизельгейте

В пятницу, 13 января, котировки Renault снижались на 6% после сообщения France Press о начале предварительного расследования регуляторами Франции возможного занижения выбросов некоторыми дизельными автомобилями концерна. По словам источника агентства, расследование с санкции прокуратуры начато 12 января, его ведут три судебных следователя.

Ровно год назад падение капитализации Renault на 25% до 21,1 млрд евро также спровоцировало сообщение AFP. Агентство со ссылкой на сотрудника профсоюза Renault сообщило, что сотрудники дирекции по конкуренции, защите прав потребителей и предотвращению мошенничества (DGCCRF) при министерстве экономики Франции посетили несколько заводов Renault для проверки системы контроля выбросов автомобилей. Рынок воспринял это как продолжение «дизельгейта», перекинувшегося с Volkswagen на другие автоконцерны.

Позднее Renault объявила, что обыски в техцентрах Renault в Ларди и Гийянкуре не позволили выявить программное обеспечение, которое могло бы искажать данные о выбросах. Проблема, по ее мнению, крылась в ошибках с настройками моторов.

На текущей неделе министерство юстиции США предъявило обвинения шести руководителям Volkswagen, трое из которых до сих пор работают в компании. Обвинения выдвинуты по результатам расследования фальсификации выбросов дизельных двигателей немецкого автоконцерна. В среду Volkswagen официально подтвердил, что согласовал с регуляторами США проект мирового соглашения: компания согласна выплатить $4,3 млрд и планирует признать свою вину в преступном мошенничестве. С учетом этого штрафа расходы Volkswagen на урегулирование скандала превысят 18,2 млрд евро ($19,2 млрд), которые компания зарезервировала на эти цели.

Накануне американский регулятор, Агентство по охране окружающей среды (EPA), заподозрило автоконцерн Fiat Chrysler (FCA) в намеренном занижении выбросов более 100 000 дизельных автомобилей, проданных в США. Компании грозит штраф до $4,6 млрд. На этой новости котировки FCA в Нью-Йорке упали на 18%. FCA заявила, что показатели выбросов ее автомобилей соответствовали стандартам.