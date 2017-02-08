В январе 2017 года продажи новых автомобилей снова упали

Несмотря на оптимистичные прогнозы на 2017 г., продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе год к году упали на 5% до 77 916 шт., свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«После очень медленных первых двух недель [января 2017 г.] покупательская активность заметно и последовательно увеличивалась начиная с середины месяца, это предполагает, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 г. и смирились с новой реальностью, – комментирует показатели председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. – Это является солидной базой, чтобы стартовать в начале весеннего сезона, и с продолжением текущего тренда это должно быть только вопросом времени, когда мы увидим рост по сравнению с предыдущим годом».

Многие автодилеры уже заметили улучшение своих показателей по сравнению с январем 2016 г.: продажи новых автомобилей у «Автоспеццентра» увеличились на 6%, у «Авилона» – на 7%, у «Рольфа» остались на уровне 2016 г. При этом цены на новые автомобили продолжили рост, но у крупных дилеров еще остаются запасы автомобилей по прошлогодним ценам, правда, их не хватит надолго, рассказала гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова. Действительно, дилеры наблюдали заметное повышение покупательской активности в январе, особенно в сегменте масс-брендов, связанное с тем, что многие компании продлили акции и распродажи, чтобы распродать стоки, поясняет гендиректор «Авилона» Андрей Павлович.

Январь 2017 г. оказался одним из худших за последние десять лет: ниже продажи были только в январе 2010 г., когда было продано 74 000 машин. С 2008 г. рынок падал, а в начале 2010 г. достиг дна, объясняет исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, но уже в середине 2010 г. благодаря программам льготного кредитования и программам утилизации рынок развернулся. Сейчас, по словам Удалова, практически у всех производителей программы стимуляции продаж действуют, но новые программы господдержки, которые планируют запустить во второй половине 2017 г., довольно узкие (например, «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и другие), и теперь основным стимулятором могут стать новые модели автомобилей: так, у Hyundai продажи января упали на 16% в ожидании нового поколения Solaris.

По сравнению с декабрем 2016 г. – лучшим месяцем прошлого года – продано 145 668 машин: продажи упали на 46,5%, согласно данным АЕБ. Январь – это традиционное время затишья на авторынке, связанное с длительными каникулами и обильными предновогодними тратами россиян, объясняет директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Автоспеццентр» Алексей Потапов. «Низкий сезон» на авторынке будет продолжаться в течение всего I квартала, а восстановление рынка ожидается во второй половине 2017 г., прогнозирует Виноградова.

В январе 2017 г. Шрайбер прогнозировал рост авторынка в текущем году на 4% до 1,48 млн шт. В худшем случае рынок останется на «нуле», в лучшем – поднимется на 5%, cчитает Павлович. Такой же прогноз дает Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia. Потапов прогнозирует, что рост рынка может достигнуть и 5-7%.

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