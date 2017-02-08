Автомобильная промышленность

В январе 2017 года продажи новых автомобилей снова упали

Некоторые автодилеры наблюдают рост продаж и по-прежнему настроены оптимистично
В январе 2017 г. продажи новых автомобилей снова упали
В январе 2017 г. продажи новых автомобилей снова упали
М. Стулов / Ведомости

Несмотря на оптимистичные прогнозы на 2017 г., продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе год к году упали на 5% до 77 916 шт., свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«После очень медленных первых двух недель [января 2017 г.] покупательская активность заметно и последовательно увеличивалась начиная с середины месяца, это предполагает, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 г. и смирились с новой реальностью, – комментирует показатели председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. – Это является солидной базой, чтобы стартовать в начале весеннего сезона, и с продолжением текущего тренда это должно быть только вопросом времени, когда мы увидим рост по сравнению с предыдущим годом».

2016 год был не так плох для авторынка, как казалось осенью
Авторынок оживает

Многие автодилеры уже заметили улучшение своих показателей по сравнению с январем 2016 г.: продажи новых автомобилей у «Автоспеццентра» увеличились на 6%, у «Авилона» – на 7%, у «Рольфа» остались на уровне 2016 г. При этом цены на новые автомобили продолжили рост, но у крупных дилеров еще остаются запасы автомобилей по прошлогодним ценам, правда, их не хватит надолго, рассказала гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова. Действительно, дилеры наблюдали заметное повышение покупательской активности в январе, особенно в сегменте масс-брендов, связанное с тем, что многие компании продлили акции и распродажи, чтобы распродать стоки, поясняет гендиректор «Авилона» Андрей Павлович.

Январь 2017 г. оказался одним из худших за последние десять лет: ниже продажи были только в январе 2010 г., когда было продано 74 000 машин. С 2008 г. рынок падал, а в начале 2010 г. достиг дна, объясняет исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, но уже в середине 2010 г. благодаря программам льготного кредитования и программам утилизации рынок развернулся. Сейчас, по словам Удалова, практически у всех производителей программы стимуляции продаж действуют, но новые программы господдержки, которые планируют запустить во второй половине 2017 г., довольно узкие (например, «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и другие), и теперь основным стимулятором могут стать новые модели автомобилей: так, у Hyundai продажи января упали на 16% в ожидании нового поколения Solaris.

Российский авторынок продолжил падение в сентябре

По сравнению с декабрем 2016 г. – лучшим месяцем прошлого года – продано 145 668 машин: продажи упали на 46,5%, согласно данным АЕБ. Январь – это традиционное время затишья на авторынке, связанное с длительными каникулами и обильными предновогодними тратами россиян, объясняет директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Автоспеццентр» Алексей Потапов. «Низкий сезон» на авторынке будет продолжаться в течение всего I квартала, а восстановление рынка ожидается во второй половине 2017 г., прогнозирует Виноградова.

В январе 2017 г. Шрайбер прогнозировал рост авторынка в текущем году на 4% до 1,48 млн шт. В худшем случае рынок останется на «нуле», в лучшем – поднимется на 5%, cчитает Павлович. Такой же прогноз дает Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia. Потапов прогнозирует, что рост рынка может достигнуть и 5-7%.

10 самых продаваемых автомобилей

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В течение всего 2016 г. Lada Granta и Hyundai Solaris боролись за статус самого продаваемого автомобиля. Однако по итогам года корейская марка одержала верх. В 2016 г. было продано 90 380 Hyundai Solaris (падение к 2015 г. - 22%)
Е. Кузьмина / Ведомости
В течение всего 2016 г. Lada Granta и Hyundai Solaris боролись за статус самого продаваемого автомобиля. Однако по итогам года корейская марка одержала верх. В 2016 г. было продано 90 380 Hyundai Solaris (падение к 2015 г. - 22%)
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Lada Granta на втором месте - 87 726 автомобилей (-27% к 2015 г.)
Е. Егоров / Ведомости
Lada Granta на втором месте - 87 726 автомобилей (-27% к 2015 г.)
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В тройке лидеров еще один кореец - KIA Rio. Продажи за год - 87 662 автомобиля (-9,7% к 2015 г.)
М. Стулов / Ведомости
В тройке лидеров еще один кореец - KIA Rio. Продажи за год - 87 662 автомобиля (-9,7% к 2015 г.)
3/10
Продажи Lada Vesta стартовали осенью 2015 г., а по итогам прошлого года марка уже вошла в топ-5 самых популярных моделей. В 2016 г. было продано 55 174 автомобиля
А. Гордеев / Ведомости
Продажи Lada Vesta стартовали осенью 2015 г., а по итогам прошлого года марка уже вошла в топ-5 самых популярных моделей. В 2016 г. было продано 55 174 автомобиля
4/10
В 2016 г. было продано 47 702 Volkswagen Polo - на 5,1% больше, чем годом ранее
Е. Кузьмина / Ведомости
В 2016 г. было продано 47 702 Volkswagen Polo - на 5,1% больше, чем годом ранее
5/10
Продажи Renault Duster - 44 001 автомобиль (+0,2% к 2015 г.)
А. Гордеев / Ведомости
Продажи Renault Duster - 44 001 автомобиль (+0,2% к 2015 г.)
6/10
Продажи Toyota RAV 4 - 30 603 автомобиля (+12,9% к 2015 г.)
Е. Егоров / Ведомости
Продажи Toyota RAV 4 - 30 603 автомобиля (+12,9% к 2015 г.)
7/10
В 2016 г. было продано 29 844 Chevrolet Niva (-4,9% к 2015 г.)
М. Стулов / Ведомости
В 2016 г. было продано 29 844 Chevrolet Niva (-4,9% к 2015 г.)
8/10
Продажи Renault Logan - 29 565 автомобилей (-28,4% к 2015 г.)
А. Гордеев / Ведомости
Продажи Renault Logan - 29 565 автомобилей (-28,4% к 2015 г.)
9/10
Замыкает десятку самых продаваемых моделей еще одна от «АвтоВАЗа» - Lada Largus. Продажи в 2016 г. - 29 341 автомобиль (-24,7% к 2015 г.). «Это худший год», – отметил Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В целом рынок за 2016 г. сократился на 11% до 1,42 млн автомобилей (с учетом легковых и LCV)
А. Махонин / Ведомости
Замыкает десятку самых продаваемых моделей еще одна от «АвтоВАЗа» - Lada Largus. Продажи в 2016 г. - 29 341 автомобиль (-24,7% к 2015 г.). «Это худший год», – отметил Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В целом рынок за 2016 г. сократился на 11% до 1,42 млн автомобилей (с учетом легковых и LCV)
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