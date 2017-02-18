Opel обойдется Peugeot в $2 млрд

General Motors и PSA Group обсуждают стоимость Opel примерно в $2 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. Стоимость сделки будет включать около $1 млрд денежных выплат и примерно столько же долговых обязательств. Собеседники агентства сказали, что до сих пор не достигнуто соглашение по двум параметрам сделки: пенсионным обязательствам и стоимости прав на бренды.

Компании постараются достичь соглашения к следующему четвергу, когда PSA должна опубликовать годовую финансовую отчетность. Но соглашение может быть заключено и позднее из-за сложности переговоров или вообще не состояться, сказали источники.

Ключевая сложность планируемой сделки заключается в определении способов снижения затрат, которые смогут получить поддержку профсоюзов и государств, где расположены предприятия французского и немецкого производителей, и при этом не потеряют смысл с финансовой точки зрения. Сейчас у PSA, выпускающей автомобили под брендами Peugeot, Citroen и DS, перекрываются с Opel/Vauxhall модельные ряды и есть избыточные производственные мощности и в Европе. Власти и представителей рабочих беспокоит, как будут сохраняться производственные структуры при смене поколений моделей в ближайшее десятилетие.

В начале недели стало известно о переговорах по созданию второго по величине автопроизводителя в Европе. Первоначально отрицательное отношение к сделке со стороны властей и профсоюзов постепенно смягчилось после встреч руководителей GM и PSA с профсоюзами и представителям правительств Германии и Великобритании, где находятся штаб-квартиры и заводы Opel и Vauxhall. В PSA сейчас работают 184 000 сотрудников, в Opel заняты 34 500 человек, почти половина из них - в Германии.

Тем временем в США беспокоятся о будущем одного из брендов GM – Buick. Рост продаж и расширение модельного ряда этой марки в последние годы были обусловлены решением General Motors использовать платформы и модели Opel в линейке бренда. Если переговоры между GM и PSA Group закончатся продажей Opel, то, скорее всего, это затронет модельный ряд Buick, полагает Automotive News.

После прохождения GM процедуры банкротства в 2009 г. ее руководство решило заполнить худой портфель продуктов Buick, который состоял тогда из седанов LaCrosse и Lucerne и кроссовера Enclave с помощью Opel. Сейчас у Buick в США продается семь моделей, четыре из которых получены от Opel: кроссовер Encore, кабриолет Cascada, среднеразмерный седан Regal и компактный седан Verano. Самый многообещающий из них - Encore, который производится в Южной Корее и продается в Европе как Mokka. Его продажи в прошлом году увеличились на 16% до 78 500 автомобилей, что сделало его бестселлером марки в США. Всего марка продала в 2016 г. в США 229 631 машину.

Представитель Buick сказал Automotive News, что пока слишком рано комментировать потенциальное влияние на марку от продажи Opel. Аналитик Auto Pacific Дэйв Салливан полагает, что развитие бренда поручат китайскому подразделению автопроизводителя и на положение марки на рынке США это сильно не повлияет. GM уже стал в прошлом году поставлять кроссовер Envision на американский рынок из Китая. Новое поколение кроссовера Enclave будет разработано на той же платформе, что Chevrolet Traverse - удлиненном варианте текущих моделей Cadillac XT5 и GMC Acadia. Продажа Opel может оказать влияние только на продажи седана Regal, который практически идентичен Opel/Vauxhall Insignia.