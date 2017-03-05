В январе петербуржцы купили на шесть автомобилей больше, чем год назад

В январе 2017 г. в Петербурге было продано 6573 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что соответствует уровню января прошлого года (рост составил 0,1%, или шесть машин) и на 42% меньше, чем в декабре, подсчитали в «Auto-Dealer-СПб». Российский авторынок упал за первый месяц 2017 г. на 5% до 77 916 штук, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Первое место по продажам в Петербурге у Hyundai, 85% от результата бренда приходится на две модели - Solaris и Creta. Второе место заняла KIA, модель Rio стала второй по популярности после Solaris на петербургском рынке, говорит гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Пять марок из топ-10 показали падение, самое сильное - у Mercedes-Benz (на 32% по сравнению с январем прошлого года). Усиление рубля и дефляция в первую очередь ударяют по премиум-сегменту: продажи дорогих машин тормозятся даже при незначительном росте рубля, на массовый сегмент это оказывает сдержанное влияние, объясняет Игорь Седов, директор по развитию и продажам «Аксель групп» (Volkswagen, BMW). По данным «Auto-Dealer-СПб», рост показали 20 марок из 53.

Показатель января можно оценивать как позитивный: если не брать в расчет данные по продажам Daewoo и Opel за прошлый январь, то можно было бы говорить о более серьезном росте, считает Чаплыгин. По его словам, позиции Hyundai как лидера рынка будут и дальше укрепляться после вывода на рынок нового Solaris.

В автоцентре «Аврора» (Kia, SsangYong, Chrysler) в январе был небольшой рост продаж, результаты февраля остались на уровне прошлого года., говорит директор по продажам центра Михаил Геворков. Объем продаж в январе-феврале у некоторых дилеров снизился из-за того, что они не смогли ввезти через границу машины без системы «ЭРА-Глонасс», добавляет он. Из-за установки дополнительных опций на автомобили они подорожали в центре до 30 000 руб. По словам Геворкова, февраль был непродуктивным - многие люди уезжали на праздники, которых в этом году было больше, чем в прошлом. Он ожидает роста продаж в марте.

Продажи автомобилей в «Аксель групп» в феврале показывают стагнацию, что логично: рабочих дней в этом месяце было меньше, чем обычно, кроме того, снижается курс доллара, говорит Седов. Ситуацию на авторынке прояснит март, по результатам которого можно будет делать прогнозы по продажам на будущее, уточняет он, добавляя, что в «Аксель групп» в марте собираются повысить цены на ряд моделей.

В целом спрос на автомобили в январе и феврале этого года остался на уровне прошлого года, что соответствует нашим прогнозам, по которым I квартал будет тяжелым для рынка, а рост можно ждать лишь во втором полугодии, говорит Светлана Браницкая, PR-директор компании «Рольф». По ее словам, наилучшие результаты в портфеле компании в Петербурге показали Hyundai и Renault, во многом благодаря запуску новых моделей.

Клиентский трафик в автосалоны «Аларм моторс» за январь-февраль 2017 г. оказался на 13% ниже, чем за тот же период 2016 г., при этом количество проданных машин увеличилось на 27%, говорит управляющий директор розничного бизнеса компании Борис Мухин. Он объясняет это качеством работы центров, кредитными и специальными предложениями компаний.