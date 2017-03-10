Российский авторынок продолжает падать

Рынок находится в состоянии неустойчивого равновесия, считает представитель автодилера «Рольф» Светлана Браницкая
Евгений Разумный / Ведомости
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей продолжают падать: в феврале рынок сократился на 4,1% год к году – до 106 658 штук, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это один из худших показателей в этом месяце за последние 10 лет: меньше было продано только в 2010 г. (см. график). Тогда все ждали восстановления рынка после кризиса 2009 г., но рост начался лишь месяц спустя благодаря запущенной госпрограмме утилизации, вспоминает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.