Российский авторынок продолжает падать

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей продолжают падать: в феврале рынок сократился на 4,1% год к году – до 106 658 штук, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это один из худших показателей в этом месяце за последние 10 лет: меньше было продано только в 2010 г. (см. график). Тогда все ждали восстановления рынка после кризиса 2009 г., но рост начался лишь месяц спустя благодаря запущенной госпрограмме утилизации, вспоминает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров