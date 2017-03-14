Nissan обновляет команду дизайнеров

Старший вице-президент и главный дизайнер Nissan Motor Широ Накамура уйдет на пенсию 31 марта, сообщила компания. 66-летнего Накамуру сменит Альфонсо Альбайса, руководящий сейчас разработками стиля премиум-бренда Infiniti, принадлежащего Nissan.

Главным дизайнером премиум-бренда Infiniti, принадлежащего Nissan, станет бывшей руководитель разработок дизайна марки BMW Карим Хабиб, сообщил Reuters. Новый директор по дизайну приступит к работе с 1 июля. Непосредственным начальником Хабиба будет Альбайса.

Хабиб, 46-летний канадец ливанского происхождения, начал работать в дизайне BMW Group с 1998 г., до этого недолго проработав в Daimler (Mercedes-Benz, с 2008 по 2010 г.). Его разработками в BMW были концепты X1, X2 и CSL Homage, до назначения главным дизайнером бренда он участвовал в разработке предыдущего поколения 7-серии и Concept CS. В Daimler Хабиб работал над текущими поколениями Mercedes-Benz C-класса и Smart, сообщила японская компания. Его основным местом работы станет технический центре Nissan в Ацуги (Япония), и он возглавит проектные команды Infiniti в Японии, Пекине, Сан-Диего и Лондоне.

«В своей карьере дизайнера и лидера крупных команд он [Хабиб] всегда создавал современные и вдохновляющие проекты», - сказал Альфонсо Албайса. «Карим очень хорошо ухватывает сердце и страсть бренда, в то же время придавая каждому проекту уникальный характер. Я с нетерпением жду, чтобы Карим вдохновил наши команды на формирование следующего поколения Infiniti».

«У Карима богатый опыт работы в автомобильном дизайне, знания и мышление для создания глобального премиального бренда», - сказал президент Infiniti Роланд Крюгер, отметив, что дизайн является «одним из ключевых опор для развития» бренда. Крюгер перешел в сентябре 2014 г. в японскую марку из BMW.

Американец кубинского происхождения Альбайса запускал дизайн-студию Nissan в Сан-Диего и европейские студии Nissan. В Infiniti он работал с 2012 г., разрабатывал концепты Q80 Inspiration и Emerg-E и отвечал за развитие всего текущего модельного ряда, что проявилось в кроссовере QX30 и особенно на будущем QX50, пишет Automotive News. В 2013 г., возглавив дизайн марки, он говорил, что хочет дать Infiniti больше латиноамериканского ощущения, которое «источает романтику и красноречивую чувственность».

Накамура за 17 лет работы в дизайне Nissan заслужил статус мэтра, который сделал многое не только для компании, но и для всего японского дизайна, пишет Automotive News. Он начал карьеру рисовальщиком в Isuzu Motors в 1974 г. В 1999 г. он перешел в Nissan и три года спустя сделал первый большой прорыв, создав Murano третьего поколения, который стал первой из длинного списка острых проектов, которые вызывали восхищение и культивировали для марки Nissan репутацию спортивных, красивых, а иногда и откровенно причудливых автомобилей.

Накамура руководил перезапуском моделей серии Z - Nissan 370Z - и разработками суперкара GT-R, намеренно вычурного Juke, «пучеглазого» Leaf, неординарного Cube, кроссовера Rogue/X-Trail и седана Maxima.

Накамура много сделал для ауры бренда, используя дизайн как опору для изменения укоренившегося в Америке представления о Nissan, как о бюджетном бренде, и заставляя его по новому оценить в Европе. В интервью он иногда говорил о любви к итальянскому дизайну, особенно Alfa Romeo и Ferrari 1960-х гг.

Когда в 2014 г. Накамура занял пост главного креативного дизайнера компании, он начал открыто говорить о выходе на пенсию, при этом представляя компанию на всех мероприятиях. Он много занимался поиском талантов, проводя со своей командой в японской студии семинары для начинающих дизайнеров.