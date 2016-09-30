Кто наступает на пятки Tesla

Геннадий Анисимов / Ведомости

«Этот автомобиль будет бороться с Tesla и прочими [производителями], которые не являются нашими традиционными конкурентами. Их нужно воспринимать всерьез. Это не бином Ньютона. Они уже многого добились», - цитирует WSJ председателя правления Volkswagen Герберта Дисса, назвавшего концепт электромобиля I.D. символом «нового века автомобилестроения». Мощность установленного на задней оси электромотора - 125 кВт (170 л. с.), полной подзарядки расположенных под полом аккумуляторов хватает на 400-600 км. Модель планируют выпустить на рынок в 2020 г., спустя пять лет в ней появится функция полностью автономного управления I.D. Pilot

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