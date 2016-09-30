Кто наступает на пятки Tesla
Традиционные производители на автосалоне в Париже показали, что не хотят отстать от пионера электрического автомобилестроения
«Этот автомобиль будет бороться с Tesla и прочими [производителями], которые не являются нашими традиционными конкурентами. Их нужно воспринимать всерьез. Это не бином Ньютона. Они уже многого добились», - цитирует WSJ председателя правления Volkswagen Герберта Дисса, назвавшего концепт электромобиля I.D. символом «нового века автомобилестроения». Мощность установленного на задней оси электромотора - 125 кВт (170 л. с.), полной подзарядки расположенных под полом аккумуляторов хватает на 400-600 км. Модель планируют выпустить на рынок в 2020 г., спустя пять лет в ней появится функция полностью автономного управления I.D. Pilot
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Пионер электрического автомобилестроения Tesla Motors привезла в Париж топ-версию электрокроссовера Model X, который прежде продавался только в США. Экологичность и удобство модели компания пропагандирует велосипедом, размещенным на багажнике 7-местного SUV. Новая аккумуляторная батарея 100 кВт ч (прежде самой мощной была 90 кВт ч) увеличила запас хода Model X и улучшила динамические характеристики
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Обновленная версия электроавтомобиля Renault Zoe - ZE40 - способна проехать без подзарядки 400 км (при сертификации, в реальных условиях — 300 км), в отличие от предыдущей версии, которой заряда хватало максимум на 240 км. Французский автопроизводитель объявил о начале продаж прямо на автосалоне. Цена базовой комплектации - 23 600 евро
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Концепт суперкара Trezor - главная новинка Renault на автосалоне. Под капотом самоуправляемого автомобиля стоит мотор, разработанный для Formula-E (гоночной серии, в которой соревнуются только электрокары), разгоняющий машину до 100 км/ч за 4 с. У Trezor нет дверей — для доступа в кокпит полностью поднимается передняя часть кузова. С Trezor начинается цикл дизайнерских разработок и поиска технологий для будущих моделей Renault, сказала компания
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В модельном ряду Jaguar пока нет электрокара, но в Париже он демонстрирует электроболид для Formula-E
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На стенде Mercedes сразу несколько электрокаров. Во-первых, электрические Smart Forfour Fortwo. Двухместная версия «на батарейках» у марки была и раньше, а четырехместная модель с электроприводом появляется впервые. Бензиновый Forfour технически сходен Renault Twingo. Электромотор поставляет тоже Renault, но аккумуляторы - от дочерней компании Daimler. Машины разгоняются до 130 км/ч и проезжают без подзарядки 160 км. Цену новинки обещают сообщить к старту продаж - весной 2017 г.
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Еще одна новинка от Mercedes - концепт электрического кроссовера EQ (означает «electric intelligence», заодно обыгрывая IQ). У машины, как у большинства электромобилей, плоский пол, создающий объем в салоне, сенсорные дисплеи в качестве приборных и управляющих панелей. Общая мощность двух электромоторов - 300 кВт, запас хода - 500 км
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Концепт гибрида Vision Mercedes Maybach 6 — еще одна звезда стенда Mercedes на Парижском автосалоне. Машину уже однажды показывали во Франции, а в Париже — премьера на большой публике. Электрического заряда хватает на 320 км пути, утверждает компания
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Еще один электромобиль для массового сегмента - Opel Ampera-e - не что иное, как адаптированный под европейские потребности Chevrolet Bolt. Автомобиль способен проезжать на одной зарядке до 500 км - на 200 км больше, чем основные конкуренты, утверждают в GM. Мощность двигателя - 204 л. с. В продажу городской электрокар поступит весной 2017 г., цена новинки будет в пределах 30 000-35 000 евро
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Гибридный силовой агрегат концепта Mitsubishi GT-PHEV состоит из бензинового двигателя 2,4 л и трех электромоторов: один мощностью 122 л. с. помогает ДВС вращать передние колеса, а еще два (по 61 л. с. каждый) приводят заднюю ось. GT в названии модели расшифровывается как Ground Tourer
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BMW показал новую версию i3 с увеличенной емкостью аккумуляторов и, соответственно, запасом хода - на 50%, до 300 км (испытательный цикл NEDC)
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В силовой установке гибридной версии новой Porsche Panamera - 4 E-Hybrid - сочетаются 462 л. с. от 2,9-литрового турбомотора V6 и 136 л. с. от электродвигателя
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Citroën показывает в Париже гибридный концепт Cxperience. В городе автомобиль может проехать на «электричестве» до 60 км
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Сюрприз автосалона - японский электрический суперседан GLM-G4 с силовой установкой 400 кВт, 1000 Нм, разгоном до 100 км/ч за сравнимые с Tesla Model S 3,7 секунды и ограниченной до 250 км/ч максимальной скоростью
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