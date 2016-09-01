В Москве перекрыли проспект Мира

В Москве перекрыто движение по проспекту Мира в сторону центра, передает радиостанция «Говорит Москва». Образовалась многокилометровая пробка, которая растянулась практически до МКАД, отмечает радиостанция. Кроме того, в районе перекрытия летает вертолет. О причинах прекращения движения по проспекту Мира не сообщается.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы РБК подтвердили перекрытие движения на ВДНХ, приблизительно в районе «123-го дома».

По словам дежурного в ГИБДД, перекрытие было связано с обеспечением мероприятий. По его словам, движение уже восстановлено.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение перекрыто в районе станции метро «ВДНХ», и пробка растянулась от ВДНХ почти до МКАД.