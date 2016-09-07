«АвтоВАЗ» увеличил продажи на 3,6%

Продажи автомобилей Lada в августе выросли на 3,6% до 20 908 автомобилей, сообщили в «АвтоВАЗе». По предварительной оценке компании, доля Lada на российском авторынке сегодня составляет 19,6% против 15,4% годом ранее. Отмечается, что Lada Vesta входит в топ-5 общероссийского рейтинга, Lada Xray – в топ-20.

В выходные «АвтоВАЗ» объявил об утвержденной советом директоров программе рекапитализации на 85 млрд руб. В декабре может быть проведена допэмиссия на 25 млрд руб., основной адресат которой – Renault. Деньги будут направлены на погашение долгов перед акционерами компании.