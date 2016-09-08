Liberty Media подтвердила покупку «Формулы-1»

Компания Liberty Media миллиардера Джона Мелоуна официально объявила о намерении купить 100% «Формулы 1» у консорциума продавцов под началом частной инвесткомпании CVC. Сделку предварил выкуп 18,7% акций Formula One за $746 млн. Изначально этот пакет оценивался в $821 млн, но продавцу пришлось сделать скидку на размер долга в $75 млн.

Полностью F1 была оценена в $8 млрд с учетом долга в $4,1 млрд. В итоге сумма покупки 100% акций оценивается в $4,4 млрд. Закрыть сделку планируется в I квартале 2017 г. Предполагается, что президент компании Берни Экклстоун останется на своем посту.