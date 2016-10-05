ГИБДД предложили изменить правила для борьбы с пробками

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России представил Госавтоинспекции предложения по изменению ПДД для борьбы с пробками. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». В качестве основных мер предлагается установить на пересечении дорог автоматические камеры, которые будут фиксировать нарушения, и скорректировать правила проезда перекрестков.

Кроме того предлагается убрать понятие «затор» из правил дорожного движения, поскольку в настоящее время его точная формулировка отсутствует.

Реакции Госавтоинспекции на предложение пока не последовало. По словам члена общественной организации «Координационный совет по безопасности дорожного движения» (заказчик научной работы) Евгения Литвина, руководство ГИБДД с докладом ознакомилось.