ЦОДД призывает москвичей сменить летнюю резину на зимнюю

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился с просьбой к автовладельцам подготовить машину к зиме, в частности сменить летнюю резину на зимнюю.

По прогнозам метеорологов, средняя температура воздуха на следующей неделе составит от 3 до 8 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится ниже нуля, возможен снег.

«Когда дневная температура снижается или держится на уровне +7, рекомендуется сменить летнюю резину на зимнюю. Вместе с тем перед началом холодов нужно также обязательно проверить работу аккумулятора автомобиля, который в холодное время может разрядиться, что приведет к невозможности запустить двигатель обычным способом», - отметили в ЦОДД.

В центре также напомнили, что манера вождения зимой отличается манеры езды в теплое время года. Автолюбители должны помнить о более длинном пути торможения, о недопустимости резких торможений и перестроений, уточнили в ЦОДД.