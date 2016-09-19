Мосгоризбирком: холодная погода могла повлиять на явку избирателей в Москве

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что причиной низкой явки в Москве могла стать холодная погода. «Я думаю, что сыграла погода в первую очередь. Вчера были проливные дожди и холод», – сказал Горбунов.

Он уточнил, что, по данным на утро 19 сентября, явка на выборах в Госдуму в Москве составила 35,18% и может незначительно повыситься, так как еще не получена вся информация с избирательных участков за границей. Явка на участках закрытого типа составила 35 002 человека, или 92%, передает агентство «Москва». На дому, по словам Горбунова, проголосовали 81 339 человек. Всего в городе право на получение такой услуги на дому имеют около 130 000 человек, передает ТАСС.