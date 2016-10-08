Германия предлагает Евросоюзу с 2030 года запретить бензиновые автомобили

Бундесрат (Федеральный совет Германии) обратился к Евросоюзу с предложением с 2030 г. не допускать к эксплуатации новые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на соответствующий законопроект.

В документе содержится призыв к Еврокомиссии «пересмотреть существующие практики налогообложения и взимания сборов с автотранспорта в части стимулирования перехода к экологически нейтральному транспорту».

Авторы проекта отмечают, что снижение выбросов от автомобилей является одним из ключевых положений Парижского соглашения по климату, которое вступит в силу с 4 ноября. Так, Германия к 2050 г. должна сократить выброс двуокиси углерода на 95%.