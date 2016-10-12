BMW отзовет в России более 33 000 машин из-за проблемы с детскими креслами

ООО «БМВ Руссланд трейдинг» - российский дилер BMW - отзывает в России более 33 000 автомобилей моделей X3 в кузове F25 и X4 в кузове F26 из-за возможного дефекта креплений Isofix для детских автокресел. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2010 г. по май 2016 г., сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Причиной отзыва послужило то, что на некоторых автомобилях БМВ Х3 в кузове F25 и Х4 в кузове F26 удерживающие скобы Isofix на задних сиденьях не обладают необходимой прочностью. Это может привести к размыканию скобы Isofix под нагрузкой, вызванной изгибанием», - отмечается в сообщении.

Таким образом, нет гарантии того, что детское кресло будет надежно удерживаться второй скобой Isofix. До ремонта фиксирующих креплений Isofix рекомендуется использовать штатный ремень безопасности для крепления детских автомобильных удерживающих кресел, предупреждает Росстандарт.