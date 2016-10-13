Mercedes-Benz вложит 500 млн евро в строительство завода в Польше

Mercedes-Benz инвестирует полмиллиарда евро в строительство завода по производству двигателей в Польше, сообщает ТАСС. Этот проект обсудили в Варшаве премьер-министр Польши Беата Шидло и представитель правления германской компании Маркус Шефер. После переговоров Шидло выразила удовлетворение в связи с тем, что известная фирма решила инвестировать в Польше и что страна начнет производить современные двигатели. «Мы хотим, чтобы таких проектов было больше», – сказала она.

Завод будет построен в Яворе, на юго-западе Польши, в 2019 г. В 2020 г. предприятие должно выйти на полную мощность – несколько сотен тысяч двигателей в год. На заводе будут выпускаться высокотехнологичные четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели, предназначенные для всего модельного ряда – от самого низкого класса А до высокого класса S. Это двигатели нового поколения, соответствующие европейским требованиям по вредным выбросам.