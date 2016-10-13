Toyota отзовет 340 000 Prius по всему миру из-за проблем с тормозом

Японская Toyota Motor Corp. отзывает по всему миру 340 000 гибридных автомобилей Prius из-за проблем со стояночным тормозом, сообщает Beijing Time.

Кампания затрагивает машины, выпущенные в период между августом 2015 г. и октябрем этого года. В том числе отзыву подлежат 210 000 автомобилей в Японии и 94 000 машин в Северной Америке.

По данным Toyota, к настоящему моменту в Японии не было зафиксировано каких-либо инцидентов, связанных с данной неисправностью.