Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил допэмиссию на 16,4 млрд рублей

Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил допэмиссию 3,281 млрд акций компании, решение было принято единогласно на заседании 13 октября.

Номинальная стоимость одной акции – 5 руб., бумаги будут размещаться по открытой подписке, говорится в сообщении компании. Таким образом, номинальный объем допэмиссии составит 16,4 млрд руб.

Акционеры «АвтоВАЗа» на прошлой неделе утвердили дополнительное размещение 3,281 млрд акций номинальной стоимостью 5 руб. за бумагу. В сентябре сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует в декабре допэмиссию на 25 млрд руб.

Деньги нужны для финансового оздоровления «АвтоВАЗа». Это первый этап так называемой рекапитализации общим объемом 85 млрд руб. Помощь компании нужна: убыток концерна по МСФО за 2015 г. вырос почти втрое до рекордных 73,8 млрд руб.