«АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю

«АвтоВАЗ» с 17 октября до 19 февраля 2017 г. перешел на четырехдневную рабочую неделю, сообщает «Интерфакс». Ранее это решение объяснялось продолжающимся падением авторынка.

В 2016 г. компания уже вводила четырехдневную неделю с 15 февраля и на полгода, частично производства работали в трехдневном режиме.

С 15 августа, после выхода из корпоративного отпуска, предприятие вернулось на два месяца к работе в режиме пятидневной рабочей недели. В сентябре на линиях по сборке Lada Kalina/Granta, Lada Priora и Lada 4х4 были введены дни простоя, сообщал председатель профсоюзной организации Межрегионального профсоюза работников автопрома (МПРА) в Самарской области Петр Золотарев и источник «Интерфакса» на предприятии. С 3 октября на линии конвейера B0, где выпускаются Lada Largus, Lada Xray и Nissan Almera, вводились сверхурочные, через неделю производство вернулось в стандартный график.