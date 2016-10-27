Средняя выплата в сегменте ОСАГО за девять месяцев выросла на 42%

Средняя выплата по ОСАГО в сентябре выросла на 32% до 76 121 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя премия выросла на 2% до 6141 руб. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков.

За девять месяцев 2016 г. средняя выплата достигла 66 163 руб., что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя премия составила 6015 руб., увеличившись на 13%.

В целом страховщики ОСАГО в январе – сентябре 2016 г. увеличили сбор премий на 12% до 174,656 млрд руб. Сумма выплат по страховым случаям за этот период составила 116,649 млрд руб., увеличившись на 35%.