Две модели возглавили рейтинг надежности среди подержанных автомобилей в Германии

Люксовый компактный внедорожник Mercedes GLK и спортивный Porsche 911 – двухдверный купе или кабриолет – признаны в Германии самыми надежными подержанными автомобилями. Как пишет Deutsche Welle, рейтинг надежности составили эксперты Германского общества технического надзора TÜV на базе результатов 9 млн техосмотров.

Оценка модели зависит от среднего числа технических недостатков протестированных машин. Для SUV Mercedes GLK и Porsche 911 показатель оказался на уровне в 2,1%. Из малолитражек победителем оказалась компактная Mazda 2 японского производителя.

Саксония признана лидером среди федеральных земель по качеству техобслуживания, за ней следуют Бавария и Баден-Вюртенберг. Focus Online предполагает, что причина лидерства Саксонии отчасти связана с историей: во времена ГДР владельцы Wartburg и Trabant были вынуждены ремонтировать их самостоятельно из-за сложности с записью на техосмотры. В результате они становились более ответственными и улучшали навыки в ремонте. Издание предполагает, что этот опыт сохраняется отчасти до сих пор.