Таможня сообщила о снижении импорта легковых машин на 23,6%

С января по сентябрь импорт легковых автомобилей в Россию упал на 23,6% в годовом измерении и составил 197 600 шт. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Всего за эти три квартала в страну ввезли легковых машин на сумму $4,38 млрд, в том числе 190 800 машин на $4,27 млрд из дальнего зарубежья и 6800 на $110, 9 млн - из стран СНГ.

Импорт грузовых машин снизился на 4,8%, за этот период в страну ввезли 13 900 грузовиков на общую сумму $665,9 млн. Из дальнего зарубежья было ввезено 11 000 грузовиков на $349,1 млн, из стран СНГ – 2900 шт. на $316,7 млн.