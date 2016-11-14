Продажи Volkswagen в России за 10 месяцев снизились на 5%

Продажи автомобилей немецкого концерна Volkswagen за 10 месяцев 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 5%, говорится в сообщении компании.

«За период январь-октябрь 2016 г. было продано 135 200 автомобилей, за аналогичный период 2015 г. - 142 300 автомобилей, снижение составило 5%», - говорится в сообщении.

За октябрь также отмечается снижение продаж - покупателям передано 14 700 автомобилей, в октябре прошлого года - 15 000 единиц. Ранее пресс-служба компании отмечала, что спад показателей объясняется напряженной экономической ситуацией в России.

За 10 месяцев 2016 г. концерн Volkswagen продал покупателям во всем мире 8,5 млн автомобилей, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,6%.

В России Volkswagen представлен заводом в Калуге и производственной площадкой в Нижнем Новгороде. Завод в Калуге производит модели Polo Sedan, Tiguan и Skoda Rapid. Производственная мощность предприятия - 225 000 автомобилей в год. С сентября там запущена линия по сборке спортивной версии автомобиля Polo GT. Сейчас компания начала экспортные поставки в Мексику.

На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде организован полный цикл производства автомобилей Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Проектная мощность составляет 132 000 автомобилей в год. Сборка на данном предприятии начата с 2011 г.