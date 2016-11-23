VW отзывает в России почти 3000 машин Volkswagen и Skoda

Российское представительство немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen ООО «Фольксваген групп рус» отзывает в России 2764 автомобиля Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia III, Skoda Rapid.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат 401 автомобиль Volkswagen Golf, Jetta и 2363 автомобиля Skoda Octavia III, Rapid, реализованные с 2016 г. по настоящее время, с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

«Из-за скрытого повреждения, полученного при извлечении из формы после экструдирования, на некоторых автомобилях может произойти разрушение фиксатора ручной "детской" блокировки. Это может привести к тому, что включенная "детская" блокировка, особенно при сильной тряске, незаметно выключится, и дверь можно будет открыть изнутри. Выходящие дети могут, например, выбежать на дорогу, что может спровоцировать ДТП», - говорится в сообщении.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса продажи автомобилей Volkswagen в России за 10 месяцев 2016 г. сократились на 5,2% до 59 659 шт., Skoda - на 0,4% до 45 569 шт.