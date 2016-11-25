Jaguar Land Rover планирует начать производство электромобилей

Автоконцерн Jaguar Land Rover собирается наладить производство электромобилей, передает Reuters со ссылкой на представителя компании.

По его словам, производство электромобилей будет происходить на заводе в Уэст-Мидлендс. Компания рассчитывает, что к концу 2020 г. более 50% моделей автомобилей Jaguar Land Rover будут доступны с электрическими силовыми установками. О том, сколько будут стоить электромобили, не сообщается.

В ноябре стало известно, что автоконцерн Renault-Nissan ведет разработку дешевого массового электромобиля. Он будет стоить около $8000. Электромобиль поступит в массовую продажу только через два года.