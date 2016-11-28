«АвтоВАЗ» заложил машины и оборудование стоимостью под 4 млрд рублей

«АвтоВАЗ» заложило в Росбанке автомобили и оборудование на общую сумму 3,725 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).

В октябре стало известно, что автоконцерн заложил находящуюся на стоянке автомобилей готовую продукцию, а также оборудование в Глобэксбанке. Тогда сумму залога «АвтоВАЗ» не раскрыл. В сентябре «АвтоВАЗ» заложил во Внешэкономбанке оборудование, машины, инструменты и комплектующие на сумму более 6,167 млрд руб., в июле - оборудование на 2,655 млрд руб. в «Юникредит банке».

Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО в 2015 г. вырос втрое и составил 73,85 млрд руб.