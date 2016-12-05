LaFerrari продали на аукционе за $7 млн в пользу пострадавших от землетрясения

Автоконцерн Ferrari продал на аукционе внесерийный 500-й автомобиль LaFerrari за $7 млн. Вырученные средства будут перечислены в фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Италии летом 2016 г.

Компания планировала выпустить только 499 автомобилей данной модели. LaFerrari - первый в истории Ferrari гибридный суперкар.

Автомобиль на аукционе был продан всего за 10 минут неназванному покупателю. Его стоимость в пять раз превысила первоначальную оценку. Торги проводил Sotheby's в американском Дэйтон-Бич.

Суперкар стал самым дорогим автомобилем Ferrari, проданным на аукционе.

24 августа этого года землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в центре Италии. Жертвами стали около 300 человек.