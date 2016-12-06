«Фольксваген групп рус» отзывает 90 кроссоверов Bentley Bentayga

Российский дилер Bentley ООО «Фольксваген групп рус» отзывает 90 кроссоверов Bentley Bentayga в России, говорится в сообщении Росстандарта. Отзыву подлежит автомобили, реализованные в 2016 г.

«Причиной отзыва послужили выявленные данные о моменте затяжки нескольких болтов, относящихся к сиденьям и приборной панели (крепление сиденья, замка ремня безопасности, боковой подушки безопасности, подушки безопасности пассажира), затянутых в процессе сборки транспортного средств», - уточняет Росстандарт.

На отозванных автомобилях требуется повторная проверка соединений и подтверждение правильности затяжки. Все ремонтные работы будут осуществляться для владельцев бесплатно.