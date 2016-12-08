Еврокомиссия готовит иск к правительству Германии из-за «дизельгейта» – DPA

Еврокомиссия готовит иск к правительству Германии за то, что оно не сумело надлежащим образом сформулировать экологические требования к производителям автомобилей с дизельными двигателями. Как пишет The Local, это сообщает DPA со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕК. По его словам, информация об иске может быть обнародована уже в четверг.

В Еврокомиссии подозревают, что власти ФРГ недостаточно плотно контролировали действия Volkswagen, который регуляторы США уличили в манипуляциях с программным обеспечением, которые приводили к занижению показателя экологичности выхлопов. Если подтвердится, что правительство недостаточно контролировало автопроизводителя, это будет признано нарушением европейского законодательства.

В ЕК также говорят, что Германия пока неадекватно реагировала на запросы информации по этому вопросу.

Министр транспорта Германии Александер Добриндт давно утверждал, что европейские правила по регулированию экологичености выхлопов недостаточно жесткие и четкие, напоминает The Local. Volkswagen утверждал, что эти правила не нарушал.

В Greenpeace заявили, что удовлетворены информацией о предстоящем иске.