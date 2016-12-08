Продажи «АвтоВАЗа» в ноябре выросли на 18,2%

Продажи «АвтоВАЗа» в России в ноябре выросли до 25 507 автомобилей, что на 18,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. Всего за 11 месяцев 2016 г. было продано 238 666 автомобилей Lada, что ниже прошлогоднего показателя на 2,8%.

Больше всего в ноябре было продано автомобилей Lada Granta (8516). Значительно выросли продажи Lada Vesta (5661 против 1748 годом ранее), продажи Lada X-Ray в ноябре составили 2175, Lada Largus остались на прежнем уровне – 3119, продажи Lada 4x4 упали до 2044, Lada Priora – тоже сократились, до 1549. Продажи Lada Kalina в ноябре упали на 33,7% до 1374.