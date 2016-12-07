Совет директоров «АвтоВАЗа» определил цену акции в рамках допэмиссии

Совет директоров «АвтоВАЗа» определил цену размещения обыкновенных зарегистрированных бездокументарных акций на уровне 9 руб. за бумагу в рамках допэмиссии. Об этом говорится в пресс-релизе концерна. ТАСС напоминает, что номинальная стоимость акции - 5 руб.

Период осуществления преимущественных прав акционерами истек 2 декабря 2016 г., напоминает «АвтоВАЗ». «Размещение обыкновенных акций было начато сегодня, 7 декабря 2016 г. Предполагается, что оно продлится до 26 декабря 2016 г. Открытая подписка является первым основным шагом по реализации общего плана рекапитализации "АвтоВАЗа", который позволит Обществу финансировать перспективные планы рыночной экспансии, а также выполнять финансовые обязательства», - говорится в сообщении компании.

«Автоваз» размещает, а компания Alliance Rostec Auto B.V. оплачивает и приобретает акции в количестве не более 36 449 262», - цитирует ТАСС. Контрольный пакет «Автоваза» принадлежит альянсу Renault-Nissan, блокпакет - ГК «Ростех». Эти акционеры управляют компанией через Alliance Rostec Auto BV. Допэмиссия проводится на первом этапе по оздоровлению предприятия.

Также совет одобрил бюджет «АвтоВАЗа» на 2017 г. с учетом анализа возможностей автомобильного рынка. В бюджете «учтены результаты реализации плана финансового оздоровления, а также действия и меры, запланированные в рамках процесса рекапитализации» компании, говорится в сообщении. «Все это положительным образом скажется на финансовой ситуации в Обществе и позволит достигнуть точки безубыточности операционной деятельности (до обесценения) в течение двух лет», - считают в «АвтоВАЗе».

Еще совет одобрил среднесрочный план развития общества на 2017-2026 гг. и новый состав правления.