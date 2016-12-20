Volkswagen заплатит в Канаде $1,6 млрд компенсаций за «дизельгейт»

Volkswagen Group согласилась выплатить 2,1 млрд канадских долларов ($1,6 млрд) компенсации за последствия скандала с выбросами дизельных двигателей, сообщает Reuters. Средства пойдут на выкуп или ремонт 105 000 автомобилей с дизельными моторами, в которых было установлено нелегальное программное обеспечение, и на компенсации их владельцам. В июне Volkswagen пошла на аналогичную сделку с владельцами 475 000 машин в США и собирается потратить на это около $10 млрд. В общей сложности компания сейчас готова заплатить более $18 млрд компенсаций на устранение последствий «дизельгейта» в Северной Америке.

Volkswagen также согласилась выплатить властям 15 млн канадских долларов административного штрафа. Канадские суды должны утвердить договоренности до конца марта. Большинство канадских клиентов VW получат от 5100 до 5950 долларов в качестве компенсации к стоимости транспортного средства при его выкупе или отремонтированный автомобиль.

Как ожидается во вторник Volkswagen объявит о сделке по 80 000 автомобилей 3,0 л с дизелями в США Как сообщил Reuters на прошлой неделе, компания может потратить на компенсации более $200 млн: около 20 000 машин с превышением норм выбросов будут выкуплены у владельцев, остальные 60 000 отремонтированы.