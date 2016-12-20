В России продажи Volkswagen за 11 месяцев снизились почти на 5%

В России продажи Volkswagen за 11 месяцев 2016 г. в годовом измерении сократились на 4,8%, передает ТАСС со ссылкой на сообщение автоконцерна. С января по ноябрь 2016 г. в стране было продано 150 300 автомобилей, с января по ноябрь 2015 г. – 157 900.

В ноябре было продано 15 100 машин Volkswagen, годом ранее – 15 600. Ранее в компании объясняли спад продаж напряженной экономической ситуацией в России.

В целом же за 11 месяцев 2016 г. мировой объем поставок концерна Volkswagen в ноябре вырос на 7,9% и составил 899 400 автомобилей.

В России Volkswagen представлен заводом в Калуге и производственной площадкой в Нижнем Новгороде, напоминает ТАСС. Завод в Калуге производит модели Polo Sedan, Tiguan и Skoda Rapid. Производственная мощность предприятия – 225 000 автомобилей в год. С сентября там запущена линия по сборке спортивной версии автомобиля Polo GT. Сейчас компания начала экспортные поставки в Мексику.

На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде организован полный цикл производства автомобилей Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Проектная мощность составляет 132 000 автомобилей в год. Сборка на этом предприятии начата с 2011 г.