Дорожные знаки в Москве могут уменьшить в размерах – «Коммерсантъ»

Дорожные знаки в Москве и Петербурге могут уменьшить в размерах уже с 2017 г. - такое поручение дал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Второстепенные указатели, в соответствии с «международными и зарубежными стандартами организации дорожного движения», должны стать компактнее, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, срок поручения 30 декабря 2016 г., оно дано Росстандарту, Минтрансу, правительствам столиц, экспертному центру «Probok.net» и консалтинговому бюро «Стрелка».

Инициаторы идеи - «Probok.net» и московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Опираясь на исследование МАДИ от 2015 г., ЦОДД решил, что, например, знак «Остановка запрещена» на улицах со скоростным режимом 50-60 км/ч может быть размером 500 на 500 мм вместо 700 на 700 мм по ГОСТу.

«Probok.net» изучал зарубежный опыт. «Мы сравнили знаки, применяемые в Москве и Брюсселе: в Европе они в среднем в 1,5-2 раза меньше, - рассказал "Коммерсанту" руководитель "Probok.net" Александр Шумский. - Уменьшить размеры можно и для сервисных знаков, например "Автомойка". В Москве местами наблюдается нагромождение указателей, за рубежом их гораздо меньше в принципе и располагаются они на меньшей высоте».

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, идея плохо обоснована и потенциально вредна. «Сейчас знаки часто ставятся с нарушениями стандартов, в глубине деревьев и кустарников, в итоге их очень плохо видно. Если они будут еще и маленькими, станет только хуже», - считает он.

В ЦОДД заявили, что готовы выполнять поручение правительства, а новые знаки в массовом порядке надо будет закупить на оперативном тендере. Список объектов, на которых установят новые знаки, «будет определяться совместно с правительством Москвы», заявили в Росстандарте.