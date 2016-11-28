Власти Москвы одобрили эвакуацию автомобилей с нечитаемыми номерами

Московские власти разрешили эвакуировать автомобили, у которых закрыты номера, чтобы избежать штрафа, заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«Я дал поручение максимально жестко реагировать на такие нарушения, усилить контроль. Мы будем делать это массово, тем более что у нас количество инспекторов обычно в декабре увеличивается», – заявил он.

Если автомобиль «стоит с нечитаемыми номерами», инспекторы будут «этот знак освобождать от всяких закрытий и, если парковка не оплачена, будут выписывать штраф», добавил Ликсутов.

Власти идут на такие шаги в рамках программы антитеррористической безопасности на фоне предстоящих новогодних праздников, пояснил заммэра Москвы.

В целом с начала года в Москве было эвакуировано более 4500 автомобилей с нечитаемыми номерами или без них.